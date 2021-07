Saarbrücken

Saarland beschließt weitere Öffnungsschritte

Der saarländische Ministerrat hat weitere Öffnungsschritte bei den Corona-Regeln beschlossen. Von Freitag an dürfen Diskotheken und Clubs unter Auflagen wieder öffnen, wie die Staatskanzlei in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Erlaubt sind maximal 250 Gäste. Erforderlich ist ein negativer Test beziehungsweise ein Nachweis, dass man geimpft ist oder von einer Covid-Erkrankung genesen.