Saarbrücken

Saarland bekommt Corona-Impfstofflieferung am 8. Januar

Das Saarland wird in der ersten Woche des neuen Jahres weiteren Corona-Impfstoff bekommen. Am 8. Januar werde eine Lieferung erwartet, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken am Mittwoch. Zuvor hatte der Bund diesen Termin für eine Lieferung genannt, nachdem es erst geheißen hatte, die geplante Lieferung in der ersten Januarwoche 2021 falle aus. So oder so hätte sich an den bereits bis Ende Januar vergebenen Impf-Terminen im Saarland nichts geändert, betonte der Sprecher. „Wir haben ja sehr konservativ und zurückhaltend geplant.“