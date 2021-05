Saarbrücken

Saarland beginnt mit Impfungen in sozialen Brennpunkten

Das Saarland beginnt an diesem Samstag mit Sonderimpfungen in sozialen Brennpunkten. Pro Gemeinwesenprojekt und Ort seien dabei zunächst bis zu 100 Impfungen vorgesehen, teilte die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Freitag in Saarbrücken mit. Das Ministerium stehe mit 18 Projekten in Kontakt. Für sechs Orte sei der Impftermin bereits festgelegt.