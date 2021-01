Saarbrücken

Saarland: 317 neue Corona-Infektionen: 16 weitere Tote

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist im Saarland binnen eines Tages um 317 gestiegen. Damit lag die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei 21 092, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag mitteilte (Stand 16 Uhr). Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich um 16 auf 506.