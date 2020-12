Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 15:50 Uhr

Saarland: 15 Millionen Euro Soforthilfe für Kleinunternehmer

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland hat wegen der Corona-Krise bereits rund 15 Millionen Euro als Soforthilfe an etwa 3500 Kleinunternehmer ausgezahlt. Insgesamt sind nach Angaben des saarländischen Wirtschaftsministeriums bisher 10 000 Anträge auf das Zuschussprogramm des Landes eingegangen. „Wir können mit der Soforthilfe nicht ausgleichen, was jetzt an Umsätzen verloren geht. Aber eine kleine finanzielle Brücke bauen für diejenigen, die in existenzieller Not sind“, sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) in einer Mitteilung vom Montag.