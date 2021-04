Saarbrücken

Saarländisches Staatstheater: Kultur in Pandemie ist möglich

Das Saarländische Staatstheater sieht seine für den Abend (19.30 Uhr) geplante Premiere des Singspiels „Im Weißen Rössl“ als Zeichen, dass Kultur in der Corona-Pandemie möglich ist. „Wir haben bewusst dieses Unterhaltungsstück an den Anfang gesetzt“, sagte Generalintendant Bodo Busse am Donnerstag in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur. „Nach einer dunklen, bleiernen Zeit, nach einem 13 Monate langem kulturellem Lockdown, ist es wichtig, neue Bildwelten und Farbzeichen zu setzen.“ Er sei glücklich, im Rahmen eines Öffnungsmodells im Saarland „erste Schritte gehen zu können“.