Saarländisches Gastgewerbe wieder am Start

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach wochenlanger Zwangspause wegen Corona haben im Saarland am Montag Restaurants und Hotels wieder geöffnet. „Der Re-Start ist eine Riesen-Erleichterung für Hotellerie und Gastro-Branche“, sagte die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Montag in Saarbrücken. „Aber die Umsätze werden noch lange nicht das Vor-Corona-Niveau erreichen – wegen der notwendigen Auflagen und der Zurückhaltung der Kundschaft.“ Daher seien direkte Hilfen der Bundesregierung dringend notwendig – über die Senkung der Mehrwertsteuer hinaus.