02.05.2021, 12:30 Uhr

Saarbrücken

Saarländische Polizei sieht landesweite Kontrollen positiv

Trotz geltender Corona-Regeln hat es nach Angaben der Polizei am 1. Mai-Feiertag einige größere Zusammenkünfte im Saarland gegeben. Alles in allem hätten die Einsatzkräfte aber wenige Regelbrüche registriert, wie es am Sonntag aus dem Landespolizeipräsidium hieß.