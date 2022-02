Saarländische Industrie macht deutlich mehr Umsatz

Der Umsatz in der saarländischen Industrie ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die Industriebetriebe erzielten einen Umsatz von 24,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Amt des Saarlandes am Mittwoch mitteilte. Dies sei eine Steigerung von 10,2 Prozent zum Jahr 2020. Trotz der Erholung liege der Jahresumsatz um 7,6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019.

Die deutlichste Umsatzsteigerung erzielten demnach Unternehmen in der Metallerzeugung- und verarbeitung mit 4,2 Milliarden Euro (plus 39 Prozent) sowie die Stahlindustrie mit rund 3,4 Milliarden Euro, was einer Zunahme von 45,3 Prozent entsprach. Im Maschinenbau gab es ein Umsatzplus von 20,6 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro.

Neben den Umsätzen sei auch das Arbeitsvolumen gestiegen. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes, also jene Gewerbe mit 50 und mehr Beschäftigten, habe das Arbeitsvolumen um 2,1 Prozent auf 100,1 Millionen geleistete Arbeitsstunden zugelegt. Zur selben Zeit wuchsen die Löhne und Gehälter laut der Statistiker um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zugleich seien 2473 Arbeitsplätze (minus 3,3 Prozent) im Saarland abgebaut worden.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-153806/2