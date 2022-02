Saarbrücken

Saarländische Apotheken bieten ab Dienstag Impfungen an

Vom kommenden Dienstag an bieten Apotheken im Saarland Impfungen gegen das Coronavirus an. Wie die Apothekerkammer am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte, stellen diese Impfungen eine Ergänzung zu den Angeboten in Arztpraxen und Impfzentren dar. „Wir wollen diejenigen erreichen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, zum Beispiel weil ihnen die Organisation eines Impftermins bisher zu aufwendig war“, sagte Kammer-Präsident Manfred Saar. Dadurch werde ein niedrigschwelliges, flächendeckendes Angebot geschaffen.