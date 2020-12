Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 11:50 Uhr

Saarländer räumt Lotto-Jackpot mit gut elf Millionen Euro ab

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Tipper aus dem Saarland hat den Lotto-Jackpot geknackt und mehr als elf Millionen Euro gewonnen. Der Glückspilz aus dem Kreis Neunkirchen habe als bundesweit einziger die sechs richtigen Zahlen 9, 11, 16, 26, 36, 44 und die Superzahl 0 auf seinem Tippschein gehabt, teilte die Saarland-Sporttoto GmbH am Montag in Saarbrücken mit. Damit habe er sich am Samstag den kompletten Jackpot gesichert.