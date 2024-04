Saarländer gewinnt über 6,3 Millionen Euro im Lotto

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Zum dritten Mal innerhalb einer Woche hat ein Saarländer eine hohe Summe im Lotto gewonnen. Dem bislang unbekannten Tipper stehe nun ein Gewinn von über 6,3 Millionen Euro zu, teilte Lotto in Saarbrücken am Donnerstag mit. Er habe anonym einen Lottoschein mit 14 verschiedenen Tipps abgegeben. Damit knackte er den Jackpot in der Gewinnklasse 1 über rund 6,29 Millionen Euro, hinzu kamen weitere Gewinne. Um das Geld zu erhalten, muss er sich im Saarbrücker Totohaus melden. In den vergangenen Tagen hatten bereits zwei weitere Saarländer jeweils über eine halbe Million Euro im Lotto gewonnen.