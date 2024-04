Saarbrücken

Glücksspiel

Saarländer gewinnt mehr als eine halbe Million Euro

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Ein Saarländer hat am Mittwoch beim Lotto 562.877,30 Euro gewonnen. Wie Lotto Saarland am Mittwoch mitteilte, war der anonyme Spieler mit einem vierwöchigen Dauerschein erfolgreich. Er erzielte in der zurückliegenden Ziehung einen Sechser und einen Dreier. Um den Gewinn auch tatsächlich einzufahren, müsse er sich nun im Totohaus melden.