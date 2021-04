Saarbrücken

Saarländer fordern verstärkt Recht auf Informationen ein

Immer mehr Saarländer haben sich nach Ansicht der Landesdatenschutzbeauftragten in den vergangenen zwei Jahren um ihren Anspruch auf Akteneinsicht und Informationszugang bei Behörden bemüht. Bei Vermittlungsanfragen in den Jahren 2019 und 2020 im Bereich des Informationsfreiheitsgesetzes habe es einen „deutlichen Anstieg“ gegenüber den Vorjahren gegeben, gab die Landesdatenschutzbeauftragten Monika Grethel am Freitag bekannt. In der Regel habe man bei der Vermittlung mit den zur Information verpflichteten Stellen – etwa Gemeinden – erreichen können, dass der gewünschte Zugang gewährt wurde. Konkrete Zahlen seien von dem Unabhängigen Datenschutzzentrum dazu nicht erhoben worden.