Oberthal

Saarländer feiern Start von Maurer ins All schon mal vor

Schon vor dem Start ins Weltall haben die Saarländer am Sonntag ihren Astronauten Matthias Maurer gefeiert. In Maurers Heimatgemeinde Oberthal stieg nach der wetterbedingten Verschiebung des Weltraumflugs eine Feier, die kurzerhand von einer „Launch-Party“ zur „Pre-Launch-Party“ umbenannt worden war. Viele Menschen waren am Sonntag schon morgens zu einer Feier in die Festhalle des 4000-Einwohnern Ortes gekommen.