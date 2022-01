Pirmasens

Saarländer arbeitet an neuem Album von Alicia Keys mit

Der deutsche Musikproduzent Dom Rivinius (31) hat nach einem Orchesterpart für US-Superstar Eminem auch auf dem neuen Album der New Yorker Soul-Sängerin Alicia Keys seine Spuren hinterlassen. „Ich bin auf „Keys“ an sechs Titeln beteiligt, und die Rollen könnten nicht unterschiedlicher sein“, sagte Rivinius der Deutschen Presse-Agentur. Mal habe er ein Detail beigesteuert, dann wieder sei seine Arbeit die Basis für einen kompletten Song gewesen. Der Saarländer mit Studio in Pirmasens (Pfalz) bastelt Sound-Schnipsel, die in Songs verarbeitet werden. „Das erste Durchhören eines Albums ist immer eine kleine Schatzsuche, bis man alle Parts entdeckt hat.“