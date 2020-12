Saar-Kabinett berät Corona-Maßnahmen für Lockdown

Das Saarland wird wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen das öffentliche Leben bis mindestens zum 10. Januar drastisch herunterfahren. So müssen von Mittwoch an zahlreiche Geschäfte schließen, die nicht Dinge des täglichen Bedarfs anbieten, ebenso wie Friseure. Außerdem wird die Präsenzpflicht an Schulen bis zum 10. Januar aufgehoben.

Bereits am Sonntag waren bei der Runde der Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) strenge Maßnahmen für einen erneuten Lockdown beschlossen worden, die bundesweit ab Mittwoch gelten. Ebenfalls am Mittwoch kommt dann der saarländische Landtag in der Saarbrücker Saarlandhalle zu einer Sondersitzung zusammen, um die Corona-Verordnungen zu beraten.