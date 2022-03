Saarbrücken

Unfallstatistik

Saar-Innenminister stellt Verkehrsunfallstatistik vor

Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU) präsentiert an diesem Montag (11.00 Uhr) die polizeiliche Verkehrsunfallstatistik für 2021. An der Pressekonferenz in Saarbrücken werden auch Polizeivizepräsidentin Natalie Grandjean und der Leiter der Verkehrspolizei, Christian Keller, teilnehmen.