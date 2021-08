Saarbrücken

Saar-Inflationsrate so hoch wie seit 1993 nicht mehr

Die Verbraucherpreise im Saarland ziehen weiter an. Die Inflationsrate lag im August zwar bei 3,7 Prozent und erreichte damit den höchsten Wert in einem Monat seit April 1993, wie das Statistische Amt Saarland am Montag mitteilte. Als Grund dafür führten die Statistiker aber vor allem die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung zwischen Juli und Dezember 2020 an. Die Absenkung habe damals zu einer Senkung des Preisniveaus geführt, was sich nun im Vorjahresvergleich deutlich bemerkbar mache. Im Vergleich zum Vormonat Juli 2021 wurde im August eine Preissteigerung von 0,2 Prozent festgestellt.