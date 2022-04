Saarbrücken

Saar-Hochschulen planen Sommersemester in Präsenz

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie planen die Hochschulen im Saarland das Sommersemester in Präsenz. Mit Beginn der Lehrveranstaltungen am 11. April sollten Studierende und Lehrende wieder in den Hörsaal zurückkehren, teilte der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz und Präsident der Uni des Saarlandes, Manfred Schmitt, am Donnerstag mit. «Präsenz ist in der Hochschullehre nicht zu ersetzen.» Digitale Lehr- und Lernelemente sollten das Studium aber weiter anreichern. Auch hybride Veranstaltungen könnten sinnvoll sein, um ein flexibles Studium zu ermöglichen, hieß es.