Saarbrücken

Saar-Hochschulen im Präsenzbetrieb: „reges Leben“

An die saarländischen Hochschulen kehrt das Leben zurück: Nach drei coronabedingt digitalen Semestern läuft an der Saar-Uni und Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) das neue Wintersemester nun im Präsenzbetrieb. Es sei, als habe man sein Leben wieder zurück, sagte die AStA-Vorsitzende der Universität des Saarlandes, Irini Tselios, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Campus herrsche „reges Leben“, viele seien beim Neustart „total überwältigt“ gewesen.