Saar-Grüne ziehen mit Lisa Becker in den Wahlkampf

Lisa Becker führt die Saar-Grünen als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf. Die 31-jährige Juristin setzte sich in einer Kampfabstimmung am Freitagabend in Saarbrücken gegen die stellvertretende Landesvorsitzende Kiymet Göktas mit 111 zu 80 Stimmen durch. Mit Becker hat sich im internen Streit der letzten Monate eine Vertreterin des Grünen Bündnis, der innerparteilichen Opposition gegen Ex-Landeschef Hubert Ulrich, durchgesetzt. „Die Mehrheiten haben sich stark verändert“, sagte sie nach ihrer Wahl. In den Wahlkampf werde sie mit „klassischen grünen Themen“ ziehen, wie dem Ausbau erneuerbarer Energien.