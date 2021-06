Saarbrücken

Saar-Grüne zerrissen: Ulrich Spitzenkandidat

Die Zerrissenheit der Grünen im Saarland hat den Parteitag am Sonntag in Saarbrücken bestimmt. Die Kandidatin für Platz eins der Liste für die Bundestagswahl am 26. September, Landeschefin Tina Schöpfer, fiel in drei Wahlgängen mit deutlichen Stimmergebnissen durch, wie eine Parteisprecherin mitteilte. Dabei habe es auch Buh-Rufe gegeben. Laut dem Saarländischen Rundfunk (SR) wurde statt Schöpfer der erst nach langen Beratungen kandidierende frühere Landesvorsitzende Hubert Ulrich mit 95 Ja- und 47 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen gewählt.