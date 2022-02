Saarbrücken

Saar-Grüne: Klimaschutz, Bildung und Verkehr im Programm

Die Saar-Grünen haben am Montag zentrale Punkte ihres Programms für die Landtagswahl am 27. März vorgestellt, das an diesem Sonntag (13. Februar) beim Landesparteitag in Dillingen diskutiert und beschlossen werden soll. „Neben dem großen Thema Klimaschutz und der damit zusammenhängenden sozial-ökologischen Transformation unserer Wirtschaft sehen wir inhaltliche Schwerpunkte in der Bildungs- und Verkehrspolitik des Landes“, sagte Spitzenkandidatin Lisa Becker am Montag in Saarbrücken.