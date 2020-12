Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 16:40 Uhr

Saar-Gemeinden schicken Blumensamen an EU-Partnergemeinden

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen Corona fallen in diesem Jahr viele grenzüberschreitende Austauschprojekte aus. Um mit Partnergemeinden in Kontakt zu bleiben, starten rund 30 Gemeinden und Landkreise im Saarland eine besondere Freundschaftsaktion: In den nächsten Wochen schicken sie Samenkugeln für bunte Blumen an rund 70 Partnerkommunen beispielsweise in Italien, Österreich, Frankreich, Polen, Ungarn und Tschechien, wie das Ministerium für Europa am Montag mitteilte.