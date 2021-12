Ottweiler

Saar-FDP zieht mit Hießerich-Peter in die Landtagswahl

Die FDP im Saarland zieht mit Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter in die Landtagswahl am 27. März 2022. Bei der Landesvertreterversammlung am Samstag in Ottweiler bekam die 57 Jahre alte Unternehmerin aus Mettlach mehr als 82 Prozent der Stimmen, wie ein Parteisprecher sagte. Der Lehrer Marcel Mucker aus St. Ingbert wurde mit gut 91 Prozent auf den zweiten Platz der Landesliste gewählt. Auf Platz drei kam der Saarbrücker Helmut Isringhaus mit knapp 97 Prozent der Stimmen. Alle drei hatten keinen Gegenkandidaten und sind stellvertretende Parteivorsitzende. Die Landesliste umfasst elf Plätze.