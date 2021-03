Saarbrücken

Saar-CDU-Fraktion gegen generelle Versetzung von Schülern

Dass auch in diesem Schuljahr im Saarland keine Schüler wegen der Corona-Pandemie sitzenbleiben: Dagegen wehrt sich die CDU-Fraktion im saarländischen Landtag. „Eine erneute generelle Versetzung aller Schülerinnen und Schüler in die nächste Klassenstufe, ungeachtet ihrer Noten und ihres Wissensstandes, wäre das Vorspielen falscher Tatsachen“, teilte der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Frank Wagner, am Mittwoch in Saarbrücken mit.