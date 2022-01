Berlin

Saar-CDU-Chef Hans: Kein anderer Weg als Parteiausschluss

Der saarländische CDU-Chef Tobias Hans hat sich für einen Ausschluss des Chefs der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, aus der CDU ausgesprochen. Es sei vollkommen verquer, wenn ein Mitglied der CDU die Kandidatur für das Bundespräsidentenamt für eine andere Partei als Ehre ansehe – und das noch für eine Partei, die in Teilen als verfassungsfeindlich gelte, kritisierte Hans, der Ministerpräsident im Saarland und Mitglied der CDU-Bundesspitze ist, am Dienstag. „Dann soll er doch in die AfD ein- und aus der CDU austreten, das wäre konsequent.“ Komme Otte selbst nicht auf diese Idee, müsse die CDU nachhelfen und ihn aus der Partei ausschließen. „Ich sehe hier wirklich keinen anderen Weg. Wir machen uns doch unglaubwürdig, wenn wir das dulden.“