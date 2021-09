Saarbrücken

Saar-CDU-Chef glaubt an Sieg bei Bundestagswahl

Trotz der knappen Umfragewerte blickt der CDU-Landesvorsitzende und saarländische Ministerpräsident Tobias Hans optimistisch auf die Bundestagswahl am 26. September. „Die Basis kämpft, die Basis ist motiviert, und deswegen bin ich nach wie vor guter Dinge, dass wir am Ende als Sieger durchs Ziel gehen und die Bundestagswahl für uns entscheiden“, sagte er am Donnerstag in Saarbrücken. Auch Armin Laschet kämpfe, mache es gut als Kanzlerkandidat und setze die richtigen Themen. „Ich habe aber immer gesagt, dass es kein Selbstläufer ist in der Nachfolge von Angela Merkel, dass selbstverständlich der Kanzlerinbonus wegfällt bei dieser Bundestagswahl und dass die Karten neu gemischt werden und dass man wirklich kämpfen muss nach 16 Jahren an der Spitze einer Regierung, einer erfolgreichen Bundeskanzlerin, dass man dann auch den Nachfolger stellt“, sagte Hans.