Saarbrücken

Saar-CDU präsentiert „Veränderungsagenda“ für Landtagswahl

Rund zwei Monate vor der Landtagswahl im Saarland am 27. März hat CDU-Landeschef und Ministerpräsident Tobias Hans das Wahlprogramm der Union vorgestellt. „Der Mensch im Mittelpunkt – So geht Zukunft“ lautet das Motto einer „Veränderungsagenda“, die am Donnerstag noch vom Programmausschuss final verabschiedet werden soll.