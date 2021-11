Saarbrücken

Saar-CDU nominiert Hans als Spitzenkandidat für Landtagswahl

Der Landesvorstand der Saar-CDU hat am Sonntag den Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Tobias Hans als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Frühjahr 2022 nominiert. Die Entscheidung für den Regierungschef des kleinsten Flächen-Bundeslands sei einstimmig gefallen, teile die Partei am Sonntagnachmittag nach der „Saarland-Tagung“ an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken mit.