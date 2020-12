Archivierter Artikel vom 26.07.2020, 09:10 Uhr

Saarburg

Saarburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer in Saarburg (Landkreis Trier-Saarburg) am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 67-jähriger hatte am Steuer seines Autos an einer Kreuzung den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen. Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, der 44-jährige Motorradfahrer wurde den Angaben zufolge schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.