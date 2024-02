Saarbrücken-Spiel könnte in anderes Stadion verlegt werden

Das abgesagte DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach kann theoretisch in einem anderen Stadion nachgeholt werden. Nach dpa-Informationen strebt dies der Deutsche Fußball-Bund aber nicht an.

Saarbrücken (dpa) – In den Durchführungsbestimmungen der DFB-Spielordnung ist in Paragraf 7 geregelt: «War ein gemeldetes Spielfeld wiederholt nicht bespielbar, so soll der Spielleiter die Spiele auf einem neutralen Platz austragen lassen.» Die Partie im Saarbrücker Ludwigspark war am Mittwochabend von Schiedsrichter Florian Badstübner wegen des Verletzungsrisikos für die Spieler abgesetzt worden. Wegen starker Regenfälle war der Rasen unbespielbar.

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Der saarländische Drittligist hatte in dieser Saison schon wiederholt Probleme mit seinem Spieluntergrund.