Saarbrücken

Saarbrücken-Spiel gegen Lübeck nach Frankfurt verlegt

Der 1. FC Saarbrücken kann das Fußball-Drittligaspiel am Sonntag gegen den VfB Lübeck nicht wie geplant im Saarbrücker Ludwigspark austragen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat die Stadt ihn am Mittwoch darüber informiert, dass der Platz aufgrund von Nässeproblemen in diversen Bereichen des Platzes und der vorhergesagten Witterung gesperrt ist.