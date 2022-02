Saarbrücken

Saarbrückens Zellner mit eingeklemmtem Nerv im Rücken

Innenverteidiger Steven Zellner vom Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken hat sich einen Nerv im unteren Rückenbereich eingeklemmt. Wie der Verein am Montag mitteilte, habe das MRT nach der verletzungsbedingten Auswechslung beim Spiel beim SV Wehen Wiesbaden die Diagnose ergeben. Zellner wird demnach nun konventionell behandelt. Ob er am Samstag gegen FC Viktoria Köln mitwirken kann, sei vom Heilungsprozess abhängig, so der Club.