3. Liga

Saarbrücken/Frankfurt/Main

Saarbrückens Rizzuto für zwei Spiele gesperrt

Der 1. FC Saarbrücken muss für zwei Drittliga-Spiele auf Abwehrspieler Calogero Rizzuto verzichten. Diese Sperre gab der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag nach einem Urteil des DFB-Gerichts bekannt. Rizzuto war am vergangenen Wochenende in der Partie gegen den FC Ingolstadt (0:2) von Schiedsrichter Daniel Bartnitzki des Feldes verwiesen worden.