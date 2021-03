Saarbrücken

Saarbrückens Erfolgsserie gerissen: Niederlage gegen Zwickau

Die Erfolgsserie des 1. FC Saarbrücken von sechs Spielen ohne Niederlage ist vom FSV Zwickau gestoppt worden. Die Saarländer verloren am Mittwoch das Nachholspiel vom 19. Spieltag mit 1:2 (0:0) und verpassten damit den Anschluss an das Spitzentrio der 3. Fußball-Liga. Morris Schröter per Foulelfmeter in der 51. Minute und Ronny König (79.) erzielten die Tore für die Sachsen. Boné Uaferro (85.) gelang nur noch der Anschluss für den Aufsteiger, der als Tabellenvierter mit 44 Punkten weiter sechs Zähler Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz hat. Am kommenden Samstag gastiert das Team von Trainer Lukas Kwasniok bei Tabellenführer Dynamo Dresden.