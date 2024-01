3. Liga

Frankfurt/Main/Saarbrücken

Saarbrückens Biada für zwei Spiele gesperrt

Mittelfeldspieler Julius Biada vom 1. FC Saarbrücken ist für zwei Spiele gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag nach einem Urteil des DFB-Sportgerichts mit. Der 31-Jährige hatte am Dienstag in der Drittliga-Partie der Saarländer beim SC Verl (0:0) nach einer guten Stunde wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.