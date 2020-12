Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 17:10 Uhr

Saarbrücken

Saarbrücken-Coach warnt: Dresden „beste Mannschaft der Liga“

Der 1. FC Saarbrücken sieht das bevorstehende Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden als eine der größten Drittliga-Herausforderungen. „Dynamo hatte nach dem Abstieg einen Umbruch und daher ein wenig Zeit benötigt, um in Tritt zu kommen. Aber von den Namen her ist das eine absolute Top-Mannschaft, die sicherlich um die Meisterschaft mitspielen wird. Es ist die beste Mannschaft der Liga“, sagte Trainer Lukas Kwasniok am Freitag. In der Tabelle stehen die Saarländer (16 Punkte) vor dem direkten Duell am Samstag (14.00 Uhr) vor den Sachsen, die 13 Zähler aufweisen.