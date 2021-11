Saarbrücken-Coach vor dem Derby: „Es ist kein Krieg“

Saarbrücken (dpa/lrs) – Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat hat die riesige Bedeutung des Fußball-Derbys gegen den 1. FC Kaiserslautern ein wenig relativiert und an die Anhänger appelliert. „Es ist ein Fußball-Spiel mit viel Rivalität. Aber kein Krieg. Das sollten sich alle Fans bewusst machen“, sagte Koschinat am Freitag. Die beiden rivalisierenden Clubs treffen am Samstag (14.00 Uhr) in der 3. Liga aufeinander, der Ludwigspark in Saarbrücken wird ausverkauft sein.