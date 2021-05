Saarbrücken

Saarbrücken will Sieg zum Saisonabschluss

Trainer Lukas Kwasniok hofft im Saisonfinale der 3. Fußball-Liga auf eine erfolgreiche Vorstellung des 1. FC Saarbrücken. Im Gastspiel beim FSV Zwickau an diesem Samstag (13.30 Uhr) will der starke Aufsteiger mit einer guten Leistung noch einmal Schwung holen für das Landespokalfinale eine Woche später. „Eines ist klar: Leistungssportler sind Wettkampftypen und dann heißt es, 90 Minuten wieder alles rauszuhauen“, sagte Kwasniok am Freitag.