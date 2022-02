Saarbrücken

Saarbrücken will mit Sieg in Wiesbaden oben dranbleiben

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken will weiter um den Aufstieg in die 2. Liga mitspielen und strebt daher im Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden den nächsten Sieg an. Der Tabellendritte reist mit breiter Brust zu der Partie am Sonntag (14.00 Uhr/Magenta Sport) in die hessische Landeshauptstadt. „Wir haben eine gute Ausgangsposition und fahren selbstbewusst dorthin. Aber wir sollten von Spiel zu Spiel denken“, sagte FCS-Stürmer Julian Günther-Schmidt am Freitag.