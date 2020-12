Saarbrücken will in Lübeck überzeugen

Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 16:50 Uhr

Eine „Partie auf Augenhöhe“ erwartet der 1. FC Saarbrücken zum Auftakt der 3. Fußball-Liga beim Mitaufsteiger VfL Lübeck. „Wir hatten eine gute Vorbereitung, jetzt gilt es, das Erarbeitete auf den Platz zu bringen“, sagte Trainer Lukas Kwasniok am Donnerstag. Der 39-Jährige ist am Samstag (Anpfiff: 14.00 Uhr) gezwungen, die Startelf vom überraschenden 5:1 im Testspiel beim Schweizer Erstligisten FC Basel zu ändern. Innenverteidiger Boné Uaferro fällt wegen einer Meniskusverletzung mehrere Wochen aus. Hinter dem Einsatz von Fanol Perdedaj (Wadenverletzung) steht ein Fragezeichen.

Nach vier Jahren in der Regionalliga freut sich vor alle Kapitän Manuel Zeitz auf die Rückkehr in die dritthöchste Spielklasse. „Dafür haben wir in der Vergangenheit hart gearbeitet, auch wenn es sicherlich länger gedauert hat als wir das eigentlich geplant hatten“, sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler. „Es ist schön, dass wir nach der langen Corona-Pause wieder in den Wettkampfbetrieb zurückkehren können und wir wollen natürlich mit einem Erfolgserlebnis in die Runde starten.“ Im Dietmar-Scholze-Stadion sind 1860 Zuschauer zugelassen.