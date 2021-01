Saarbrücken

Saarbrücken will „Heimsieg“: Zellner verlängert Vertrag

Trainer Lukas Kwasniok nimmt die Rasenprobleme und die Spielverlegung des 1. FC Saarbrücken gelassen hin. „Große Mannschaften, große Teams, große Sportler lassen sich von den äußeren Rahmenbedingungen niemals aus der Bahn werfen“, sagte der 39-Jährige bei einer Video-Pressekonferenz des Drittligisten am Freitag. Der Aufsteiger muss seine Partie am Sonntag (14.00 Uhr) gegen den VfB Lübeck in der Arena des FSV Frankfurt austragen.