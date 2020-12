Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 02:30 Uhr

Völklingen

Saarbrücken will gegen Leverkusen Pokal-Sensation schaffen

Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken will im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen für eine sportliche Sensation sorgen. Die Saarländer gehen als krasser Außenseiter in die Partie am heutigen Dienstag, die wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen stattfindet. Für die als Aufsteiger in die 3. Liga feststehenden Saarländer, die wegen des Saison-Abbruchs in der Regionalliga seit drei Monaten kein Spiel absolviert haben, ist es das vierte Pokal-Halbfinale in der Vereinsgeschichte. Zuletzt stand der Traditionsverein, dem noch nie der Einzug ins Finale gelang, 1985 in der Vorschlussrunde.