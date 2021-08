Saarbrücken

Saarbrücken will Englische Woche erfolgreich beenden

Der Start in die Fußball-Drittligasaison ist für den 1. FC Saarbrücken mit zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen gut gelungen. In der letzten Partie der Englischen Woche am Sonntag (14.00 Uhr) bei den Würzburger Kickers will das Team von Trainer Uwe Koschinat die Erfolgsbilanz ausbauen.