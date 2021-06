Saarbrücken

Saarbrücken verpflichtet Mittelfeldspieler vom Karlsruher SC

Der 1. Saarbrücken hat Mittelfeldspieler Alexander Groiß vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC verpflichtet. Wie der Drittligist am Montag mitteilte, erhält er einen Vertrag für zwei Spielzeiten. Es ist der siebte Neuzugang der Saarländer für die neue Saison. Der 1,90 Meter lange Groiß entstammt der Nachwuchsschmiede des VfB Stuttgarts und spielte neun Jahre für die deutschen Jugend-Nationalmannschaften. Beim Karlsruher SC absolvierte er in den vergangenen drei Jahre 42 Pflichtspiele, davon 22 in der 2. Bundesliga.