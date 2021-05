Saarbrücken

Saarbrücken verliert gegen Magdeburg: Doppelpack von Conteh

Der 1. FC Saarbrücken hat das Heimspiel der 3. Fußball-Liga am Mittwoch gegen den 1. FC Magdeburg mit 0:3 (0:0) verloren. In einer über weite Strecken wenig attraktiven Partie gingen die Magdeburger durch ein Tor von Kai Brünker (59. Minute) in Führung. Für die Vorentscheidung sorgte Sirlord Conteh mit einem schnellen Doppelpack (84./85.). Die Magdeburger sicherten damit den Klassenverbleib.