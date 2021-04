Saarbrücken

Saarbrücken startet Aktion für mentale Gesundheit

Gegen Verunsicherung und Corona-Müdigkeit: Saarbrücken widmet sich in einem neuen Programm der psychischen Gesundheit der Bürger der saarländischen Landeshauptstadt. Wie Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) bei der Vorstellung am Freitag sagte, orientiert sich das Konzept „Mental Health City – gemeinsam durch und stärker aus der Krise“ an Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Das Programm soll Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergänzen.