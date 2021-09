Saarbrücken

Saarbrücken selbstbewusst: Thema Erdmann als „Zerreißprobe“

Der 1. FC Saarbrücken geht selbstbewusst in die Drittliga-Partie mit Tabellennachbar Türkgücü München. „Wir wollen mutig agieren und die drei Punkte zu Hause behalten. Das muss einfach unser Ziel sein, um den Kontakt nach oben nicht größer werden zu lassen“, sagte Coach Uwe Koschinat vor dem Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr). Beide Clubs haben in den bisherigen acht Spielen der 3. Fußball-Liga zwölf Punkte geholt, sowohl Saarbrücken als auch Türkgücü können mit einem Sieg an die Aufstiegsränge heranrücken.